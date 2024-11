Nouvelle baisse des immatriculations de voitures neuves en octobre en France

Parmi les différentes motorisations, seules les hybrides sont en progression (+19%), représentant aujourd’hui près d’une immatriculation sur deux contre une sur trois en octobre 2023. La Peugeot 208 reste le modèle le plus vendu aux particuliers sur les dix premiers mois de l’année, devant la Renault Clio et la Dacia Sandero. Et trois voitures achetées sur quatre sont de seconde main aujourd’hui, selon AAA Data.