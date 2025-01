Normes CO2: Stellantis prêt à acheter des crédits d’émission à Tesla

Pour éviter une potion amère, les constructeurs peuvent former des groupements (« pools » en anglais) avec des constructeurs électriques et leur acheter des crédits d’émissions, qui peuvent se chiffrer à plusieurs millions d’euros. C’est ce qu’ont décidé de faire pour l’année 2025 Stellantis (avec ses marques comme Peugeot, Citroën, Fiat ou Alfa Romeo), Toyota-Lexus (4e groupe en Europe), Ford (3% du marché sur les onze premiers mois de 2024) et les plus petites marques japonaises Mazda et Subaru, en s’alliant avec le pionnier de l’électrique Tesla (2,2% du marché) selon une déclaration d’intention publiée lundi sur le site de la Commission européenne et repérée par le journal Automotive News.