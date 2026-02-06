L’usine Stellantis de Sochaux a produit 230 000 véhicules en 2025

Avec une production de 230 000 véhicules en 2025, l’usine de Sochaux est la première du groupe Stellantis en France. Elle compte 5500 salariés et 1000 intérimaires. En 2025, 40 personnes ont été recrutées en production et 35 en recherche et développement. Si Antonio Filosa, PDG du groupe, a annoncé le recrutement de 1400 personnes en France en 2026, la déclinaison par site n’est par encore connue. Pour le site de Sochaux, les embauches devraient cependant être supérieures à celle 2025.
Stellantis présentera son plan stratégique lors de l’ « Investor Day 2026 », le 21 mai, dans le Michigan, aux États-Unis.
Plan Moyen Terme
Dans un communiqué, la CFE-CGC se réjouit du « Plan Moyen Terme de l’activité de production » de l’usine de Sochaux et de la poursuite de « la transformation de l’établissement ». La CFE-CGC cite notamment la nouvelle unité de peinture, dans lequel une première 3008 noire a été peinte le 27 novembre 2025. L’atelier doit monter en puissance en avril pour être opérationnel à 100 % en octobre. Il représente un investissement de 115 millions d’euros.
Le communiqué de la CFE-CGC se félicite également de « la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques qui vont couvrir 14 % de la consommation totale d’ici la fin de l’année. Les parkings intérieurs et le parking des salariés côté Sochaux sont en train d’être couverts, et la deuxième tranche de couverture des parkings côté Montbéliard va être lancée cette année, précise la direction.
La CFE-CGC espère maintenant la présentation « sans délai d’un Plan Moyen Terme dédié aux activités tertiaires et recherche et développement de l’établissement ».