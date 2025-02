Les ventes de voitures toujours en berne en France en janvier, l’électrique résiste

La baisse est d’ailleurs encore plus marquée pour les véhicules utilitaires (-10%) et les camions (-16%). Concernant les voitures particulières neuves, le mois de janvier n’est traditionnellement pas un très gros mois, « mais avant le Covid, on était autour de 150 000 en moyenne sur un mois de janvier, là on est à 115 000, soit -24% », a déploré M. Mortureux, pour qui, malgré de nouveaux modèles, « on n’est pas pour le moment dans une période de rebond ».