Antonio Filosa, DG de Stellantis, et Olivier Blume, PDG de Volkswagen, ont signé jeudi une tribune pour demander la mise en place d’un « bonus CO2 » pour les véhicules fabriqués en Europe, afin de garantir « une concurrence loyale » et protéger l’industrie automobile européenne. « Les constructeurs qui ancrent la majeure partie de leur production en Europe doivent bénéficier d’un soutien compensant au moins les surcoûts liés à la localisation », affirment les deux dirigeants, dont la tribune est notamment publiée par les journaux français Les Echos et italien Il Sole 24 Ore.

Si jusqu’à présent « neuf voitures sur dix vendues dans l’UE y sont fabriquées », les constructeurs européens font désormais face à une pression concurrentielle accrue, avec « des réglementations et des normes sociales moins exigeantes qu’en Europe », expliquent MM. Filosa et Blume, alors que la Chine et ses constructeurs exportent de plus en plus de véhicules vers l’Europe, à des prix agressifs.