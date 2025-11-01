,

Léger mieux en octobre pour le marché automobile

Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane
Le marché automobile progresse de 2,9 % en France en octobre, mais la tendance reste négative sur les dix mois de 2025, à – 5,4 %. Les ventes de Stellantis baissent de 8,3%.

(AFP)

Les ventes de voitures neuves n’ont connu qu’une très légère amélioration en France en octobre (+ 2,9 % sur un an), dans une année 2025 difficile pour les constructeurs automobiles, le marché se contractant de 5,4 % depuis le début de l’année. En octobre, 135 529 nouvelles voitures particulières ont été immatriculées, selon les chiffres publiés ce samedi 1er novembre par la Plateforme automobile (PFA), l’association des constructeurs et équipementiers. La hausse se fait avec le même nombre de jours ouvrés qu’en octobre 2024.

Sur les dix premiers mois de l’année, les ventes ont reculé de 5,4 %, avec 1 326 302 voitures, avec deux jours ouvrés de moins. « C’est un marché marqué par l’attentisme des consommateurs, quand on repense à octobre 2024, où il avait chuté de 11 % sur un an », a commenté une porte-parole de l’association professionnelle, interrogée par l’AFP. « Il n’y a malheureusement pas de signaux qui laissent penser que la conjoncture va s’améliorer, alors que le marché était de 170 000 voitures par mois avant le Covid », a-t-elle ajouté.

De faibles répercussions du leasing social

Les constructeurs attendaient un certain rebond grâce au « leasing social », la location avec option d’achat de véhicules électriques pour les ménages modestes avec aide de l’État. Il s’est peu fait sentir. « L’électrique représente 24 % du marché sur le mois, 19 % depuis le début de l’année. C’est loin des objectifs espérés », a estimé la porte-parole de la PFA. Mercredi, le ministère des Transports faisait état de 41 500 bénéficiaires au bout d’un mois, sur les 50 000 possibles.

Les groupes Stellantis et Renault se partagent en octobre la moitié du marché français, avec 25,4 % et 24,5 % respectivement. Renault connaît une meilleure dynamique, avec des ventes en hausse de 2,5 % sur les dix premiers mois de l’année, tandis que celles de Stellantis reculent de 8,3 %. Cette contraction est principalement due à Peugeot (- 4,03 % de janvier à octobre) et Fiat (-43,09 %) , tandis que Citroën se maintient (60,01 %) .

Le marché des véhicules utilitaires légers va mal lui aussi, en baisse de 7 % sur un an lors des dix premiers mois de 2025, indiqué la PFA.

L’ensemble des chiffres publiés par PFA (et notamment les données par constructeur) est disponible ci-dessous.

