Léger mieux en octobre pour le marché automobile

Les constructeurs attendaient un certain rebond grâce au « leasing social », la location avec option d’achat de véhicules électriques pour les ménages modestes avec aide de l’État. Il s’est peu fait sentir. « L’électrique représente 24 % du marché sur le mois, 19 % depuis le début de l’année. C’est loin des objectifs espérés », a estimé la porte-parole de la PFA. Mercredi, le ministère des Transports faisait état de 41 500 bénéficiaires au bout d’un mois, sur les 50 000 possibles.

Les groupes Stellantis et Renault se partagent en octobre la moitié du marché français, avec 25,4 % et 24,5 % respectivement. Renault connaît une meilleure dynamique, avec des ventes en hausse de 2,5 % sur les dix premiers mois de l’année, tandis que celles de Stellantis reculent de 8,3 %. Cette contraction est principalement due à Peugeot (- 4,03 % de janvier à octobre) et Fiat (-43,09 %) , tandis que Citroën se maintient (60,01 %) .

Le marché des véhicules utilitaires légers va mal lui aussi, en baisse de 7 % sur un an lors des dix premiers mois de 2025, indiqué la PFA.

L’ensemble des chiffres publiés par PFA (et notamment les données par constructeur) est disponible ci-dessous.