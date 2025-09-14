Le patron de Stellantis veut plus de petites voitures européennes

L’Italien, en fonction depuis juin, établit « une corrélation directe évidente » entre les objectifs de baisse des émissions européennes et le recul des ventes de voitures sur le continent. « Avant la crise du Covid, l’industrie européenne produisait environ 19 millions d’unités (…) Maintenant, nous sommes en passe d’atteindre les 15 millions d’unités (…) et l’Europe est la seule parmi les grandes régions à décliner aussi rapidement », a-t-il déclaré. Le dirigeant du groupe aux 14 marques (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep) redemande donc « plus de flexibilité » sur les objectifs de réduction des émissions. Il plaide aussi pour des voitures plus petites : « indépendamment du type de motorisation, une petite voiture polluera toujours moins et aura des émissions de CO2 inférieures à une grande ». Antonio Filosa a également évoqué des « super-crédits » pour acheter ces petites voitures.