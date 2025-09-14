PUB
Le patron de Stellantis veut plus de petites voitures européennes

Antonio Filosa est le nouveau directeur général de Stellantis.
Antonio Filosa est le nouveau directeur général de Stellantis. | ©Stellantis
Dans le sillage de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le directeur général de Stellantis Antonio Filosa a plaidé, jeudi, pour développer davantage les petites voitures européennes.

Alors qu’une réunion du secteur automobile européen est prévue vendredi à Bruxelles et que plusieurs constructeurs, dont Stellantis, jugent « inatteignable » l’objectif de zéro émission de CO2 d’ici 2035, le patron du 4e groupe mondial a évoqué le développement des petites voitures comme une solution. « Les objectifs d’émissions de CO2 (de l’Union européenne) sont franchement inatteignables, n’est-ce pas ? », a répété Antonio Filosa lors d’une conférence organisée à Paris par la société de services financiers Kepler Chevreux.

L’Italien, en fonction depuis juin, établit « une corrélation directe évidente » entre les objectifs de baisse des émissions européennes et le recul des ventes de voitures sur le continent. « Avant la crise du Covid, l’industrie européenne produisait environ 19 millions d’unités (…) Maintenant, nous sommes en passe d’atteindre les 15 millions d’unités (…) et l’Europe est la seule parmi les grandes régions à décliner aussi rapidement », a-t-il déclaré. Le dirigeant du groupe aux 14 marques (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep) redemande donc « plus de flexibilité » sur les objectifs de réduction des émissions. Il plaide aussi pour des voitures plus petites : « indépendamment du type de motorisation, une petite voiture polluera toujours moins et aura des émissions de CO2 inférieures à une grande ». Antonio Filosa a également évoqué des « super-crédits » pour acheter ces petites voitures.

Une volonté d'Ursula Von der Leyen

Il a par ailleurs annoncé que Stellantis avait « considérablement » réduit ses stocks en Amérique du Nord, qui étaient trop importants. « C’était un obstacle majeur pour notre activité l’année dernière », a-t-il rappelé. « Nous avons géré ces stocks de manière très rigoureuse (…) et maintenant nous sommes à un niveau très sain de stocks », s’est-il félicité. Cette annonce a fait bondir l’action Stellantis, qui a clôturé jeudi en hausse de 9,21% à Paris.
Les propos d’Antonio Filosa sur les petites voitures font écho à ceux d’Ursula von der Leyen la veille. La présidente de la Commission a estimé que « nous devrions investir dans de petits véhicules abordables, à la fois pour le marché européen, mais aussi pour répondre à la croissance de la demande mondiale ». « C’est pourquoi nous proposerons de travailler avec l’industrie sur une nouvelle initiative +petites voitures abordables+ », a-t-elle annoncé lors de son discours annuel sur l’état de l’UE devant le Parlement européen à Strasbourg.

