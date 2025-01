Le marché automobile français au ralenti en 2024, l’électrique marque le pas

D’après lui, si les constructeurs veulent s’adapter aux normes européennes sur les émissions de CO2, appelées CAFE, la part des ventes de véhicules électriques devra atteindre 22% en 2025, contre à peine 17% aujourd’hui. « Le saut est très important », a-t-il relevé. Les acheteurs pourraient en plus être freinés par la baisse des bonus à l’achat (de 4.000 à 2.000 euros pour les ménages ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 26.200 euros par part), décidée par le gouvernement Barnier dans un contexte de rigueur budgétaire. Les ventes de véhicules hybrides se sont en revanche bien tenues et représentent 42,8% du total. « L’hybride marche très bien.

Pour la première fois en décembre, cette motorisation représente 51% du marché », a souligné Marc Mortureux. Il est peu probable que les ventes d’automobiles électriques se redressent à court terme. « Les premiers acheteurs se sont équipés et les autres sont plus sceptiques », selon Olivier Varlez, président du Groupement des concessionnaires Peugeot. Les marques misent notamment sur l’arrivée de nouveaux modèles électriques d’entrée de gamme, comme la Citroën C3 ou la Renault 5, pour relancer les ventes. La R5 connait d’ailleurs un certain succès et « talonne la Tesla Model Y » en nombre d’exemplaires écoulés, a noté Marc Mortureux.