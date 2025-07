Le designer Gilles Vidal quitte Renault pour revenir chez Stellantis

Il remplace à ce poste un ancien collègue chez Citroën, Jean-Pierre Ploué, 62 ans, qui quitte l’entreprise. Gilles Vidal travaillera « en étroite collaboration » avec Ralph Gilles, directeur du design du groupe, a indiqué Stellantis. Le designer français avait passé 25 ans chez Citroën et Peugeot avant de prendre la tête du design de Renault en 2020, appelé par son directeur général d’alors Luca de Meo. Sous la direction de Laurens van den Acker, qui est en charge du design pour le groupe et assurera l’intérim, Gilles Vidal a eu le temps de laisser sa patte sportive et futuriste sur plusieurs modèles de la marque au losange, comme les Scenic, R4 et R5 électriques, ou les Renault hybrides Rafale et Symbioz.