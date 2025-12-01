Deux candidats pour le siège de la famille Peugeot au conseil d’administration de Stellantis

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9 % par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6 % par la famille Peugeot, 6,4 % par l’Etat français via la banque publique d’investissement Bpifrance, 1,6 % par le chinois Dong Feng Motors et 1,8 % par les salariés, indique Stellantis. Le reste (un peu moins de 68 %) est du flottant en Bourse.

Au sein du conseil d’administration, Robert Peugeot est vice-président, aux côtés du président, John Elkann (famille Agnelli)

Le processus entamé cet automne est complexe. Il existe trois instances familiales Peugeot : la holding de tête Etablissements Peugeot Frères (EPF), la société cotée en Bourse Peugeot Invest (présidée par un fils de Robert, Edouard) et l’entité qui détient la participation dans Stellantis, Peugeot 1810 (présidée par une autre Peugeot, Marie-Hélène, sœur de Xavier). Les conseils des trois entités votent. Le nom du candidat retenu sera présenté à l’AG de Stellantis au printemps, pour validation.

Les descendants (via son cousin) du fondateur Armand Peugeot (1849-1915) cultivent la discrétion de la grande bourgeoisie protestante, mais ont eu quelques dissensions de poids, notamment lors de la succession mal préparée de Pierre Peugeot après sa mort en 2002.