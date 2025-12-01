PUB
Deux candidats pour le siège de la famille Peugeot au conseil d’administration de Stellantis

Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.
Robert et Xavier Peugeot sont tous deux candidats pour représenter la famille Peugeot au conseil d'administration de Stellantis. | ©Stellantis

La famille Peugeot détient 7,6 % du capital de Stellantis. Robert Peugeot est candidat à sa propre succession pour représenter la famille au conseil d’administration. Son cousin germain, Xavier, est lui aussi candidat.

(AFP)

La famille Peugeot doit choisir avant fin décembre entre deux candidats, deux cousins, Robert et Xavier Peugeot, pour la représenter au sein du conseil d’administration du constructeur Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler. « Il s’agit d’une échéance connue, et donc d’un processus de gouvernance classique », en vue de l’assemblée générale de Stellantis au printemps, a indiqué vendredi 28 novembre à l’AFP une porte-parole du groupe familial Peugeot.
Le poste est actuellement occupé par Robert Peugeot, 75 ans, nommé en 2021 après la fusion, pour un mandat exceptionnellement de cinq ans. Le prochain mandat sera de deux ans. Robert Peugeot, qui a toujours travaillé chez Peugeot-Citroën, puis PSA, est candidat à sa propre succession, indiquent plusieurs sources concordantes. Il n’occupe plus de fonction opérationnelle depuis 2007. L’autre candidat est Xavier Peugeot, 61 ans, cousin germain de Robert. Xavier Peugeot dirige depuis 2025 la marque DS –créée à partir du haut de gamme de Citroën en 2014, mais à la peine–, après avoir été à la tête de la très profitable branche véhicules utilitaires. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière chez PSA.

Un processus complexe

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9 % par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6 % par la famille Peugeot, 6,4 % par l’Etat français via la banque publique d’investissement Bpifrance, 1,6 % par le chinois Dong Feng Motors et 1,8 % par les salariés, indique Stellantis. Le reste (un peu moins de 68 %) est du flottant en Bourse.
Au sein du conseil d’administration, Robert Peugeot est vice-président, aux côtés du président, John Elkann (famille Agnelli)
Le processus entamé cet automne est complexe. Il existe trois instances familiales Peugeot : la holding de tête Etablissements Peugeot Frères (EPF), la société cotée en Bourse Peugeot Invest (présidée par un fils de Robert, Edouard) et l’entité qui détient la participation dans Stellantis, Peugeot 1810 (présidée par une autre Peugeot, Marie-Hélène, sœur de Xavier). Les conseils des trois entités votent. Le nom du candidat retenu sera présenté à l’AG de Stellantis au printemps, pour validation.
Les descendants (via son cousin) du fondateur Armand Peugeot (1849-1915) cultivent la discrétion de la grande bourgeoisie protestante, mais ont eu quelques dissensions de poids, notamment lors de la succession mal préparée de Pierre Peugeot après sa mort en 2002.

Nos derniers articles

,
Peugeot partner, électrique.

Automobile : les immatriculations en berne en France, les électriques en force

Le leasing social a boosté les immatriculations de voitures électriques en novembre. Pour la première fois, elles représentent plus d’un quart du marché français.
Onlineformapro aidant les participants à résoudre l'énigme de l'escape game.

Sochaux : jeunes et demandeurs d’emploi à la découverte des métiers de l’industrie

130 jeunes et demandeurs d’emploi étaient réunis au musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux ce jeudi 27 novembre pour découvrir les métiers de l’industrie. Un événement organisé par l’Union des industries et métiers de la métallurgie ainsi que l’Association d’information et de promotion des métiers de l’industrie.
Feu dans un foyer de cheminée.

Non, le chauffage bois ne sera pas interdit en 2027

Depuis début 2025, une rumeur circule sur l’interdiction du chauffage au bois à partir de 2027 en France et en Europe. Cette fausse information, largement relayée, suscite beaucoup d’inquiétude chez les 7 millions de foyers qui comptent sur le bois comme source d’énergie. Pourtant, la réalité est tout autre : il ne s’agit pas d’une interdiction pure et simple, mais d’un renforcement des normes pour limiter les appareils les plus polluants.

