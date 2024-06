Automobiles : les ventes d’hybrides continuent à progresser en Europe

Le marché européen a globalement baissé de 3% sur un an, avec de forts reculs en Italie et en Allemagne notamment. Les voitures à essence (-5,6% sur un an) et diesel (-11,4%) représentent désormais moins de la moitié des ventes sur le continent, selon ces statistiques mensuelles publiées par l’Association des constructeurs d’automobiles (ACEA). En face, les voitures hybrides (essence et diesel, que l’on ne peut pas brancher sur une borne) continuent leur ascension et atteignent 29,9% des ventes en mai (+16,2%), avec de bonnes ventes en France et en Espagne notamment.