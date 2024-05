Automobile : l’hybride excelle en avril en Europe, l’électrique patine

Sur les quatre premiers mois de l’année, le marché européen a crû de 6,6%, frôlant les 3,7 millions d’unités. Les ventes de voitures à essence ont profité de cette hausse en avril (+ 7,3%), mais leur part de marché a continué à reculer au profit des hybrides, à 36%. Les voitures électriques ont continué leur progression en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, mais elles stagnent en Allemagne ou en Suède, à cause de la suppression des bonus à l’achat. Elles baissent même en Italie. Alors que l’UE a validé la fin de la vente des autos à moteurs thermiques en 2035, et après une croissance fulgurante pendant trois ans, la part des électriques stagne sur un an, à 11,9%. Et elle reste bien inférieure aux 14,6% de part de marché enregistrés sur toute l’année 2023.