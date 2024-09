Automobile : fort recul du marché européen et des électriques en août

Après plusieurs années de forte progression, les ventes de voitures électriques ont enclenché la marche arrière, notamment avec la baisse des bonus à l’achat dans certains pays, mais aussi dans l’attente de normes plus sévères d’émissions de CO2, qui devraient faire arriver des modèles plus abordables en concessions. Les immatriculations ont notamment reculé au mois d’août en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et en Suède, mais continuent à croître en Belgique ou au Danemark.