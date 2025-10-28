Automobile : 3e mois de hausse des ventes en Europe

(AFP)
Sur le seul mois de septembre, quelque 888 700 véhicules neufs ont été vendus dans les 27 pays de l’UE, soit 10% de plus qu’en septembre 2024. Sur les neuf premiers mois, le nombre de véhicules neufs vendus atteint un peu plus de 8,057 millions, une hausse de 0,9% par rapport à la même période en 2024. Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs européens: elles représentent 34,7% du total des ventes sur la période allant de janvier à septembre.
Les voitures électriques voient leur part croître, à 16,1% des ventes sur la période, contre 13,1% fin septembre 2024. Un pourcentage toutefois « toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition », note l’association des constructeurs européens. L’ACEA a de nouveau réclamé la semaine dernière un « recalibrage pragmatique » de la règlementation européenne, qui prévoit une interdiction des ventes de voitures neuves thermiques et hybrides après 2035.
Les ventes de Stellantis reculent en 2025
Volkswagen Group, premier constructeur européen, a vendu 241 368 voitures en septembre 2025 (+11,1% sur un an) et 2,214 millions d’unités sur les neuf premiers mois (+4,8%), soit 27,5% de part du marché au total (contre 26,5% un an auparavant). Le numéro deux, Stellantis, a augmenté ses ventes de 10,5% en septembre, à 133 305, tiré par les marques Citroën et Fiat, mais ses ventes reculent de 7,2% sur l’ensemble des neuf mois (à 1,276 million). Il compte pour 15,8% du marché des véhicules neufs sur neuf mois, contre 17,2% un an avant (tous nos articles sur Stellantis).
Les ventes de Renault Group ont affiché une hausse de 14,4% en septembre sur un an (avec +27,6% pour la seule marque Dacia), à 100 817 véhicules, et de 6,6% sur les neuf mois (+6,9% pour la marque Renault), à quelque 915 000 voitures neuves. Soit 11,4% du marché, contre 10,7% fin septembre 2024. Tesla continue de chuter (-18,6% sur le mois et -38,7% sur les neuf mois à quelque 111.000 véhicules).