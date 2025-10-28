,

Automobile : 3e mois de hausse des ventes en Europe

Tableau de bord de la Peugeot 3008, phase 2, Hybride, fabriqué par Stellantis.
Peugeot 3008, phase 2, Hybride, fabriqué par Stellantis. | ©Stellantis
Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE, toujours soutenues par les hybrides, ont bondi de 10% en septembre sur un an, troisième mois de hausse d'affilée après le net recul de juin, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs ACEA.

(AFP)

Sur le seul mois de septembre, quelque 888 700 véhicules neufs ont été vendus dans les 27 pays de l’UE, soit 10% de plus qu’en septembre 2024. Sur les neuf premiers mois, le nombre de véhicules neufs vendus atteint un peu plus de 8,057 millions, une hausse de 0,9% par rapport à la même période en 2024. Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs européens: elles représentent 34,7% du total des ventes sur la période allant de janvier à septembre.

Il s’est vendu près de 2,8 millions de véhicules neufs hybrides (+16,4% par rapport à la même période de 2024). Et près de 723.000 d’hybrides rechargeables (+31,1%), ces dernières représentant désormais 9% des immatriculations totales dans l’UE, contre 6,9% il y a un an. Les hybrides rechargeables ont un moteur à essence et une batterie de taille modeste que l’on branche pour la recharger.

Les voitures électriques voient leur part croître, à 16,1% des ventes sur la période, contre 13,1% fin septembre 2024. Un pourcentage toutefois « toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition », note l’association des constructeurs européens. L’ACEA a de nouveau réclamé la semaine dernière un « recalibrage pragmatique » de la règlementation européenne, qui prévoit une interdiction des ventes de voitures neuves thermiques et hybrides après 2035.

Les ventes de Stellantis reculent en 2025

Trois des quatre principaux marchés nationaux au sein de l’UE ont enregistré des hausses de leurs immatriculations de véhicules tout électrique sur les neuf premiers mois: +38,3% en Allemagne, +12,4% en Belgique et +3,9% aux Pays-Bas. Elles ont légèrement baissé en France (-0,2%), mais se reprenaient sur le seul mois de septembre (+11,2%). Les ventes totales de tout électrique neuves ont atteint 1,3 million d’unités sur neuf mois, soit 24% de plus que sur les neuf premiers mois de 2024. La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer, à 37% fin septembre, contre 46,8% un an avant.

Volkswagen Group, premier constructeur européen, a vendu 241 368 voitures en septembre 2025 (+11,1% sur un an) et 2,214 millions d’unités sur les neuf premiers mois (+4,8%), soit 27,5% de part du marché au total (contre 26,5% un an auparavant). Le numéro deux, Stellantis, a augmenté ses ventes de 10,5% en septembre, à 133 305, tiré par les marques Citroën et Fiat, mais ses ventes reculent de 7,2% sur l’ensemble des neuf mois (à 1,276 million). Il compte pour 15,8% du marché des véhicules neufs sur neuf mois, contre 17,2% un an avant (tous nos articles sur Stellantis).

Les ventes de Renault Group ont affiché une hausse de 14,4% en septembre sur un an (avec +27,6% pour la seule marque Dacia), à 100 817 véhicules, et de 6,6% sur les neuf mois (+6,9% pour la marque Renault), à quelque 915 000 voitures neuves. Soit 11,4% du marché, contre 10,7% fin septembre 2024. Tesla continue de chuter (-18,6% sur le mois et -38,7% sur les neuf mois à quelque 111.000 véhicules).

,
