Automobile : 3e mois de hausse des ventes en Europe

Trois des quatre principaux marchés nationaux au sein de l’UE ont enregistré des hausses de leurs immatriculations de véhicules tout électrique sur les neuf premiers mois: +38,3% en Allemagne, +12,4% en Belgique et +3,9% aux Pays-Bas. Elles ont légèrement baissé en France (-0,2%), mais se reprenaient sur le seul mois de septembre (+11,2%). Les ventes totales de tout électrique neuves ont atteint 1,3 million d’unités sur neuf mois, soit 24% de plus que sur les neuf premiers mois de 2024. La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer, à 37% fin septembre, contre 46,8% un an avant.