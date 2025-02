Anteuil : Delfingen enregistre un chiffre d’affaires de 423 millions d’euros en 2024

En 2024, le groupe a défini une nouvelle feuille de route, Impulse 2026, autour de trois axes : optimisation, rationalisation et accélération. « Ce plan vise à mobiliser plus efficacement ses ressources, s’adapter aux défis de ses marchés et en saisir les opportunités », explique Delfingen.

Dans ce cadre, il a arrêté certains contrats de son unité de fabrication de tubes pour les transferts de fluides, « dont la sous-performance dégradait significativement les résultats ». C’est un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros en moins. En 2025, il continuera un plan de restructuration qui conduit à la suppression de 450 postes, pour un coût de 8 millions d’euros. Le groupe a également améliorer la performance opérationnelle de son usine d’El Paso, dans l’État du Texas, aux États-Unis, plus importante usine du groupe. Les premeirs effets sont espérés dès 2025 à Delfingen.