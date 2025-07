Airbags Takata : l’UFC-Que Choisir lance une action de groupe contre Stellantis en France

C’est la première action de groupe intentée en France au sujet de ces airbags défectueux, responsables d’au moins 60 morts dans 11 pays ces 15 dernières années, dont 18 en France. Aux Etats-Unis, pays le plus touché avec 28 morts, Ford, Toyota, Honda, BMW, Nissan et Mazda ont versé un total d’1,5 milliard de dollars d’indemnisations aux victimes. Les airbags Takata sont responsables d’explosions mortelles ou provoquant de graves blessures à cause d’un gaz, le nitrate d’ammonium, qui se dégrade avec le temps, particulièrement dans les climats chauds et humides.

Les coussins de sécurité se déclenchent alors même en cas de collision mineure, provoquant une explosion identique à celle d’une grenade et projetant dans l’habitacle des pièces de métal et de plastique, souvent fatales au conducteur. L’entreprise japonaise Takata, fabriquant mondialement connu de systèmes d’airbags et de ceintures de sécurité, n’a pas survécu au scandale et a déclaré faillite en 2017. En France, des juges d’instruction enquêtent sur des soupçons de tromperie aggravée et mise en danger de la vie d’autrui.