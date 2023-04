La Necronomi’Con se veut familiale et authentique

Pour cette nouvelle édition, le choix stratégique des organisateurs a été d’ouvrir un chapiteau de 600m2 pour désengorger les allées qui parfois se retrouvaient bondées mais aussi d’accueillir de nouveaux exposants. Le président a aussi fait le choix de privilégier « les artisans de préférence locaux » et de « limiter au maximum le dropshipping (produits issus d’internet achetés peu cher) ». Il ajoute : « On sait qu’il nous reste un exposant qui a des produits de ce type, mais on a décidé de le conserver car il faut des produits pour tous les budgets. Les familles peuvent se permettre d’offrir une figurine par enfant sans que ce soit trop onéreux. » De plus, l’association prône une politique de prix abordable tout en faisant rêver les gens.

Depuis l’élection du nouveau bureau administratif, c’est la première fois que Florian Schmitt et ses associés organisent un événement d’une telle ampleur. D’autant plus, que pour faire fonctionner correctement la convention, l’association à dû dépenser 150 000 euros de budget pour faire cette nouvelle édition. Son équipe et lui sont passés par beaucoup d’appréhension, de stress mais aussi d’impatience. Et pourtant, à travers les paroles de l’homme au béret, on ressent cette envie de réussite qui se confirme par cette nouvelle édition qui bat son record. 9000 personnes ont sillonné les allées de la Necronomi’Con pour cette saison 5, contre 8 000 l’an dernier.