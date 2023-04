Necronomi’con : Pierre-Alain de Garrigues, l’artiste aux mille et une voix

Un brouhaha continuel règne en cette fin de matinée dans le parc d’exposition d’Andelnans où, du calme usuel, ne subsiste qu’un silence lointain. Le regard est attiré par la ribambelle de cosplays qui défilent dans les allées de la Nécronomi’Con. Du stand de lancer de haches aux démonstrations de Kendo, les gens se bousculent avec gentillesse, se rencontrent et se découvrent. Au beau milieu de la foule, on l’entend et on le voit, le barbu aux longs cheveux grisonnants. « Tout petit mais aussi frais, frais et aussi fort …». La voix séduisante, nasillarde, caverneuse ou criarde entonne une imitation de la pub Tic-Tac devant les fans tout sourire. Ici, on ne le connaît pas forcément pour son visage, mais pour son timbre… ou plutôt ses timbres. Il est l’une des plus grandes voix utilisées dans la publicité et dans le doublage, que ce soit de dessins animés ou des films, des documentaires ou encore des jeux vidéo.

« Je suis fan de moi », PADG pose les bases, toujours dans son rôle de comédien. Théâtrale, souriant, le verbe haut, l’artiste s’impose et fait swinguer ses vibratos autour de la table. Ancien musicien professionnel, il a fait ses preuves auprès de Laurent Voulzy ou lors de l’émission “L’école des fans”.