Valdoie : Michel Zumkeller veut reconquérir la mairie

En 2015, Michel Zumkeller et Marie-France Cefis (maire de Valdoie depuis 2020) étaient colistiers pour les élections départementales. Ils étaient tous les deux membres de l’UDI. Puis ce fut la rupture entre les deux.
Toutefois, le duel se faisait à distance auparavant… Marie-France Cefis affrontant Corinne Coudereau aux municipales de 2020 ; elle avait succédé à Michel Zumkeller dans le fauteuil de maire de Valdoie en 2017 lorsque la loi sur le non-cumul des mandats avait été mise en place.
En mars 2026, Marie-France Cefis et Michel Zumkeller vont s’affronter directement. La première pour sauvegarder son fauteuil de maire. Le second, pour lui reconquérir. Depuis sa défaite aux législatives de 2022, fragilisé par la multiplication de candidatures à droite dont celle de Didier Vallverdu, Michel Zumkeller était moins présent. Il avait quand même lancé le parti La nouvelle voie (lire notre article). Lors de ce scrutin de 2022, il était arrivé 2e des suffrages, au premier tour, dans la ville de Valdoie, recueillant 407 voix contre 409 à l’Insoumis Florian Chauche. Les deux hommes étaient bien devant les autres candidats.
Sécurité, baisse des indemnités au programme pour Michel Zumkeller à Valdoie
Ce mercredi 26 novembre, Michel Zumkeller a dévoilé sa candidature, avec la liste « Valdoie pour vous ». « En 6 ans, Mme Cefis a fait de Valdoie un quartier de Belfort, nous faisant perdre ce qui pourtant avait toujours fait notre force : « le lien social » », écrit-il. « Nous vous proposerons un projet qui permettra avec nos bénévoles, nos associations, nos commerçants, nos artisans , l’engagement de nos agents, de vivre à nouveau en harmonie », promet-il, rappelant les équipements construits lors de son mandat : école, crèche, restauration scolaire, centre de loisirs, équipements sportifs et associatifs.
Il veut recréer un service de police municipale et redéployer des caméras de vidéo-protection. Il promet aussi de diminuer « de 30% les indemnités des élus mettant ainsi un terme aux augmentations décidées par Mme Cefis dès son premier conseil municipal en 2020 ».
« La campagne tronquée des élections municipales de 2020, n’a été qu’un échange d’invectives ne permettant pas d’effectuer un choix en toute sérénité », estime Michel Zumkeller, qui était présent sur la liste de Corinne Coudereau en 2020. Il donne toutefois déjà le ton vis-à-vis de Marie-France Cefis en l’attaquant frontalement dès sa déclaration de candidature. La campagne va être rude.