Valdoie : Michel Zumkeller veut reconquérir la mairie

En 2015, Michel Zumkeller et Marie-France Cefis (maire de Valdoie depuis 2020) étaient colistiers pour les élections départementales. Ils étaient tous les deux membres de l’UDI. Puis ce fut la rupture entre les deux.

Toutefois, le duel se faisait à distance auparavant… Marie-France Cefis affrontant Corinne Coudereau aux municipales de 2020 ; elle avait succédé à Michel Zumkeller dans le fauteuil de maire de Valdoie en 2017 lorsque la loi sur le non-cumul des mandats avait été mise en place.

En mars 2026, Marie-France Cefis et Michel Zumkeller vont s’affronter directement. La première pour sauvegarder son fauteuil de maire. Le second, pour lui reconquérir. Depuis sa défaite aux législatives de 2022, fragilisé par la multiplication de candidatures à droite dont celle de Didier Vallverdu, Michel Zumkeller était moins présent. Il avait quand même lancé le parti La nouvelle voie (lire notre article). Lors de ce scrutin de 2022, il était arrivé 2e des suffrages, au premier tour, dans la ville de Valdoie, recueillant 407 voix contre 409 à l’Insoumis Florian Chauche. Les deux hommes étaient bien devant les autres candidats.