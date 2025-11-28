PUB
,

Valdoie : Michel Zumkeller veut reconquérir la mairie

Michel Zumkeller, ancien député UDI.
Michel Zumkeller et candidat aux élections municipales à Valdoie. | ©Le Trois – archives

L’ancien député UDI Michel Zumkeller, maire de Valdoie de 2008 à 2017, repart en campagne pour les municipales 2026. Il veut reconquérir Valdoie.

En 2015, Michel Zumkeller et Marie-France Cefis (maire de Valdoie depuis 2020) étaient colistiers pour les élections départementales. Ils étaient tous les deux membres de l’UDI. Puis ce fut la rupture entre les deux.

Toutefois, le duel se faisait à distance auparavant… Marie-France Cefis affrontant Corinne Coudereau aux municipales de 2020 ; elle avait succédé à Michel Zumkeller dans le fauteuil de maire de Valdoie en 2017 lorsque la loi sur le non-cumul des mandats avait été mise en place.

En mars 2026, Marie-France Cefis et Michel Zumkeller vont s’affronter directement. La première pour sauvegarder son fauteuil de maire. Le second, pour lui reconquérir. Depuis sa défaite aux législatives de 2022, fragilisé par la multiplication de candidatures à droite dont celle de Didier Vallverdu, Michel Zumkeller était moins présent. Il avait quand même lancé le parti La nouvelle voie (lire notre article). Lors de ce scrutin de 2022, il était arrivé 2e des suffrages, au premier tour, dans la ville de Valdoie, recueillant 407 voix contre 409 à l’Insoumis Florian Chauche. Les deux hommes étaient bien devant les autres candidats.

Sécurité, baisse des indemnités au programme pour Michel Zumkeller à Valdoie

Ce mercredi 26 novembre, Michel Zumkeller a dévoilé sa candidature, avec la liste « Valdoie pour vous ». « En 6 ans, Mme Cefis a fait de Valdoie un quartier de Belfort, nous faisant perdre ce qui pourtant avait toujours fait notre force : « le lien social » », écrit-il. « Nous vous proposerons un projet qui permettra avec nos bénévoles, nos associations, nos commerçants, nos artisans , l’engagement de nos agents, de vivre à nouveau en harmonie », promet-il, rappelant les équipements construits lors de son mandat : école, crèche, restauration scolaire, centre de loisirs, équipements sportifs et associatifs. 

Il veut recréer un service de police municipale et redéployer des caméras de vidéo-protection. Il promet aussi de diminuer « de 30% les indemnités des élus mettant ainsi un terme aux augmentations décidées par Mme Cefis dès son premier conseil municipal en 2020 ». 

« La campagne tronquée des élections municipales de 2020, n’a été qu’un échange d’invectives ne  permettant pas d’effectuer un choix en toute sérénité », estime Michel Zumkeller, qui était présent sur la liste de Corinne Coudereau en 2020. Il donne toutefois déjà le ton vis-à-vis de Marie-France Cefis en l’attaquant frontalement dès sa déclaration de candidature. La campagne va être rude.

Nos derniers articles

512 cas de violences conjugales ont été enregistrés durant les dix premiers mois de 2025 dans le Territoire de Belfort.

Territoire de Belfort : 3 infos à connaître sur la violence faite aux femmes

A l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le mardi 25 novembre, les différents acteurs de ce domaine se sont réunis à la préfecture. Violences familiales et conjugales, prostitution, stratégie d’action y ont été évoqués.
Une affiche de Monoprix pour le Black Friday.

Ces entreprises du nord Franche-Comté disent non au Black Friday

Du 14 novembre jusqu'au 28 novembre, le Black Friday s'invite dans les boutiques des centres-villes. Pourtant, certaines entreprises du nord Franche-Comté ne participent pas à ces soldes pour des raisons écologiques ou économiques. L’Entreprise Delavelle, la Librairie du Chat Borgne et le fabricant Cristel en font partie.
L'Eurodéputé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, lors de la Conférence des présidents du Parlement européen, le 26 novembre 2025.

Vesoul : l’adolescent qui a enfariné Jordan Bardella relâché

Le lycéen de 17 ans placé en garde à vue mardi à Vesoul, pour avoir jeté de la farine sur le président du Rassemblement national et eurodéputé Jordan Bardella, a été libéré ce mercredi. Il devra suivre un stage de citoyenneté, a-t-on appris jeudi auprès du procureur. Trois plaintes ont été déposées.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC