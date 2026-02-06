PUB
PMA : « La présidence, c’est une ambition », pour Gilles Da Costa

Marie-Noëlle Biguinet et Gilles Da Costa lors de l'officialisation de la liste Montbéliard en Mouvement.
En 2025, Gilles Da Costa a pris sa retraite en tant que directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté. | ©Le Trois – Jade Belleville

La présidence de Pays de Montbéliard Agglomération est totalement ouverte suite à l'annonce de Charles Demouge de ne pas briguer un nouveau mandat. Gilles Da Costa, colistier de Marie-Noëlle Biguinet et pressenti comme successeur, voit ce poste comme « une ambition ».

« Je souhaite être délégué communautaire et jouer un rôle au sein de l’agglomération. La présidence, c’est une ambition », déclare Gilles Da Costa avant de modérer. Pour le moment, l’essentiel sont les élections municipales. Charles Demouge, actuel président du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), a annoncé sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat (lire notre article).  

L’ancien directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté était présent jeudi 5 février à La Roselière, à Montbéliard, pour la présentation de la liste de Marie-Noëlle Biguinet, actuelle maire de Montbéliard et candidate pour un nouveau mandat. Une liste baptisée « Montbéliard en mouvement ». 

Dans les nouveaux noms, on retrouve Gilles Da Costa, 67 ans. Diplômé de l’École nationale des travaux publics d’État, il devient directeur général des services du département du Doubs, puis directeur de l’École nationale en charge des cadres des collectivités locales. Il finit sa carrière comme directeur général des services de la Région, avant de prendre sa retraite récemment, en 2025. « J’ai donc exercé pendant plus de 35 ans dans les services locaux », calcule le jeune retraité. En parallèle, il a occupé le poste de président du comité régional de la Fédération française de cyclisme, avant de devenir le trésorier national en 2017. 

L’agglomération comme force d’influence

C’est un nouveau défi qui l’attend cette année: les élections municipales. Il le précise: c’est la première fois qu’il se présente pour ce type d’élection. Au vu de ses fonctions, les deux rôles étaient incompatibles. « Je souhaite pouvoir jouer un rôle au sein de la métropole de Montbéliard, parce que les compétences correspondent bien avec les miennes », développe Gilles Da Costa en précisant que sa base électorale reste Montbéliard. « Mais je pense qu’il y a un lien à assurer entre l’ensemble du Pays de Montbéliard et sa ville centre, Montbéliard. Et, ce n’est pas l’un au détriment de l’autre », ajoute-t-il. 

Pour Gilles Da Costa, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) doit jouer sur sa position de première agglomération du nord Franche-Comté pour pouvoir étendre sa visibilité sur le plan régional, national et européen. « Il y a trois dimensions à travailler pour relever les défis du territoire. Un défi dans le domaine économique, dans le domaine de la cohésion sociale et dans le domaine environnemental », liste-t-il. 

Une arrivée critiquée par l’opposition

« Gilles Da Costa est critiqué par notre opposition qui le voit comme un simple directeur de collectivité, mais pas comme un politique », intervient la candidate Marie-Noëlle Biguinet. Il y a quelques semaines, le candidat socialiste Éric Lançon (lire notre article) avait communiqué sa désapprobation à la venue de Gilles Da Costa. Dénonçant notamment « Un homme ni de droite ni de gauche ». La maire sortante rassure l’assemblée : « Élu à PMA, Gilles Da Costa mettra son expérience et son réseau important au service des communes de l’agglomération », rassure la maire sortante. 

