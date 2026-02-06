PMA : « La présidence, c’est une ambition », pour Gilles Da Costa

« Je souhaite être délégué communautaire et jouer un rôle au sein de l’agglomération. La présidence, c’est une ambition », déclare Gilles Da Costa avant de modérer. Pour le moment, l’essentiel sont les élections municipales. Charles Demouge, actuel président du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), a annoncé sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat (lire notre article).

L’ancien directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté était présent jeudi 5 février à La Roselière, à Montbéliard, pour la présentation de la liste de Marie-Noëlle Biguinet, actuelle maire de Montbéliard et candidate pour un nouveau mandat. Une liste baptisée « Montbéliard en mouvement ».

Dans les nouveaux noms, on retrouve Gilles Da Costa, 67 ans. Diplômé de l’École nationale des travaux publics d’État, il devient directeur général des services du département du Doubs, puis directeur de l’École nationale en charge des cadres des collectivités locales. Il finit sa carrière comme directeur général des services de la Région, avant de prendre sa retraite récemment, en 2025. « J’ai donc exercé pendant plus de 35 ans dans les services locaux », calcule le jeune retraité. En parallèle, il a occupé le poste de président du comité régional de la Fédération française de cyclisme, avant de devenir le trésorier national en 2017.