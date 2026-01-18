Offemont : Cyril Barbier candidat pour les municipales

Cyril Barbier conduira la liste « Agir Ensemble pour Offemont » lors des élections municipes du 15 mars 2026. Responsable de projets dans une entreprise de services numériques, il est également investi dans la vie de la commune comme conseiller municipal d’opposition depuis 2020, mais aussi de par les actions de l’association Parlons d’Avenir.

« Notre liste est constituée de femmes et d’hommes qui connaissent le terrain, sont engagés dans la vie associative, professionnelle et citoyenne», indique le candidat dans un communiqué.

Cyril Barbier ajoute que « l’action de l’équipe municipales sera portée par des principes simples au service des Offemontoises et Offemontois. Nous impliquerons les habitantes et habitants dans nos projets et décisions importantes pour la commune ».