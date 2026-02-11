Municipales : en mars, on élit aussi les conseillers communautaires

Les dépôts dans les préfectures des listes candidates pour les élections des nouveaux conseils municipaux, les 15 et 22 mars, débutent cette semaine ; ils s’achèveront le 26 février. Ses listes comportent l’ensemble des noms de ses candidats et doivent aussi « flécher » ceux de ces candidats qui seront appelés à siéger au sein de l’instance intercommunale à laquelle appartient la commune (Grand Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération, Pays d’Héricourt, Communauté de communes des Vosges du Sud, Communauté de communes du Sud Territoire).

« Les conseillers communautaires sont également élus pour six ans, par fléchage, selon le même mode de scrutin et par le même vote que les conseillers municipaux (art. L. 273-6). Les conseillers communautaires doivent nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux », précise le mémento mis à disposition des candidats par les préfectures. Autrement dit, un seul vote et un seul bulletin pour deux assemblées différentes.