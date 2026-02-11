PUB
,

Municipales : en mars, on élit aussi les conseillers communautaires

La gauche veut avancer unie pour les élections départementales du Territoire de Belfort.
Les conseillers communautaires et d'agglomération seront désignés par le même vote que les conseillers municipaux. | ©Le Trois – illustration
Décryptage

Les 15 et 22 mars, ce sont les élections municipales. Mais pas que : ces élections permettent aussi de désigner les élus qui vont siéger dans les conseils de communauté de commune.

Les dépôts dans les préfectures des listes candidates pour les élections des nouveaux conseils municipaux, les 15 et 22 mars, débutent cette semaine ; ils s’achèveront le 26 février. Ses listes comportent l’ensemble des noms de ses candidats et doivent aussi « flécher » ceux de ces candidats qui seront appelés à siéger au sein de l’instance intercommunale à laquelle appartient la commune (Grand Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération, Pays d’Héricourt, Communauté de communes des Vosges du Sud, Communauté de communes du Sud Territoire).

« Les conseillers communautaires sont également élus pour six ans, par fléchage, selon le même mode de scrutin et par le même vote que les conseillers municipaux (art. L. 273-6). Les conseillers communautaires doivent nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux », précise le mémento mis à disposition des candidats par les préfectures. Autrement dit, un seul vote et un seul bulletin pour deux assemblées différentes.

Désignés au sein des listes municipales

Le même mémento stipule : « Au sein de la liste des candidats au conseil municipal, il convient de choisir et d’identifier les candidats au conseil communautaire ». « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, plus un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, et de deux si ce nombre est supérieur ou égal à cinq ».

L’ordre des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être le même que celui de la liste pour les municipales, et la liste des candidats aux conseils communautaires doit respecter la parité, indique aussi le mémento.

Le jeu de la proportionnelle

La constitution des listes par les candidats est un exercice en soi et répond à des critères motivés par la proportionnelle. Les noms qui figurent dans le premier quart de la liste des candidats communautaires doivent se retrouver en tête de liste des candidats aux municipales. Le candidat en tête de la liste des candidats aux sièges de conseillers municipaux sera donc également en tête de la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires. Ce qui revient à dire que celui ou celle qui est pressenti pour être maire (les maires et les conseillers municipaux sont élus par le nouveau conseil municipal, lors de sa première réunion), siégera mécaniquement au conseil de la communauté de communes ou du conseil d’agglomération.

Par ailleurs, « tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes » de la liste des candidats comme conseillers municipaux.
De ce fait, des conseillers municipaux d’opposition peuvent être désignés comme représentants de leur commune au sein des conseils d’agglomération (comme c’était le cas pour Belfort au Grand Belfort et pour Montbéliard pour Pays de Montbéliard Agglomération).

Nos derniers articles

,
Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs.

Stellantis : des négociations salariales marquées par la crise automobile

Le secteur automobile en crise. L’électrique qui ne décolle pas. Les conséquences de la stratégie risquée de Stellantis portée par Carlos Tavares. L’envie de la nouvelle gouvernance de faire table rase. Voici le contexte des négociations salariales de Stellantis France dont la dernière séquence démarre ce jeudi 12 février, à 14 h.
La mesure de la hauteur d'eau à Giromagny.

Après la Savoureuse, le Doubs passe en vigilance jaune inondation

Vigicrue place le bassin du Doubs en vigilance jaune : de faibles crues et des débordements localisés peuvent intervenir. La Savoureuse est en vigilance jaune depuis ce mardi 10 février.
Service des urgences à l'hôpital Nord-Franche-Comté, basé à Trévenans, dans le Territoire de Belfort.

Hôpital Nord Franche-Comté : une alerte pour danger grave et imminent déposée

La CGT de l’hôpital Nord Franche-Comté a déposé une alerte pour danger grave et imminent le 2 février, face à la situation dramatique traversée par les urgences. Un courrier vient, par ailleurs, d’être adressé à l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC