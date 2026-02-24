,

Montbéliard : l’opposition quitte le conseil municipal en pleine séance

Dernier conseil municipal de la ville de Montbéliard, sans les élus de l'opposition.
Lors de la présentation du budget 2026, les cinq élus de l'opposition ont décidé de quitter le conseil municipal. | ©Le Trois – Jade Belleville

Lors du dernier conseil municipal de Montbéliard, les cinq élus de l’opposition ont pris la décision de quitter la salle. La raison ? Une présentation du budget considérée comme un début de campagne électorale.

Dernier conseil municipal et derniers débats du mandat à Montbéliard, avant les élections des 15 et 22 mars. Du moins c’est ce qui était attendu. Pourtant, une heure après le début de la réunion de ce lundi 23 février, les cinq conseillers municipaux de l’opposition ont remballé leurs affaires et quitté la salle. « Monsieur Stampone, adjoint aux finances, a transformé ce qui devait être une présentation budgétaire en une véritable tribune politique », déplore Éric Lançon, membre de l’opposition et candidat de gauche à la mairie de Montbéliard (lire notre article). Dans ce même communiqué, lui et les quatre autres élus le rappellent : la campagne pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2026 commence officiellement le 2 mars. 

Ce départ intervient alors qu’Eddie Stampone liste les chiffres clés et fait le bilan du mandat qui va bientôt prendre fin. Un discours servant d’introduction au débat du budget primitif de 2026. « Au lieu de présenter des chiffres, des priorités, des choix, il n’a cessé de mépriser l’opposition, de la caricaturer, de se montrer condescendant », partagent les élus de l’opposition. L’adjoint aux finances se défend : « Mes propos n’étaient ni diffamants ni insultants ».

Un vote de budget à l’unanimité, une première

« Je crois qu’en douze ans, c’est la première fois que nous allons voter un budget à l’unanimité », déclare, ironique, Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard et candidate pour un nouveau mandat. En l’absence des élus de l’opposition, aucun débat sur ce vote n’a eu lieu. Une absence regrettée par certains adjoints. « Lorsque nous présentons le budget prévisionnel, on a toujours des petits mots sympas pour notre opposition. Mais ils en ont également pour nous et ça permet de créer le débat », explique Alexandre Gauthier, adjoint à la mairie, lors du conseil municipal. 

Au fil de la réunion plusieurs adjoints expliquent avoir attendu ce conseil pour pouvoir avoir des explications de l’opposition sur certains points, mais impossible au vu de leur absence, ironise-t-on encore dans les rangs de la majorité. « J’aurais souhaité que l’opposition nous explique ce qu’elle aurait fait de plus pour l’écologie. Entre 2008 et 2014, il n’y a pas grand-chose qui a été fait », glisse, avec sarcasme, Eddie Stampone ; à cette époque la Ville était menée par le socialiste Jacques Helias, majorité à laquelle appartenait Éric Lançon. Du côté de la maire sortante et candidate à sa réélection, le constat est le même : « Si j’avais dû partir à chaque fois que mes prédécesseurs avaient été désagréables, je crois que je serais parti souvent des conseils municipaux. »

Comme attendu, en l’absence d’opposition, le budget 2026 de la Ville de Montbéliard a été voté à l’unanimité. Un vote qui intervient un mois plus tôt que d’habitude en raison des élections municipales.

Nos derniers articles

,
Atelier de peinture de l'usine Stellantis de Sochaux, avec le Peugeot e-3008.

Stellantis : les syndicats acceptent l’accord salarial avec une augmentation de 2,1%

Quatre syndicats de Stellantis France ont signé l'accord négocié avec la direction qui prévoit une augmentation de 2,1% de la masse salariale, comme en 2025, a annoncé mardi la direction du groupe automobile.
Marianne Tanzi, inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'Éducation nationale du Territoire de Belfort.

Belfort : la décoration de Mariane Tanzi qui étrangle les syndicats

Mariane Tanzi, ancienne directrice départementale de l’Éducation nationale dans le Territoire de Belfort, visée par une plainte pour harcèlement, a été élevée au rang d’officier dans l’ordre des palmes académiques. La distinction ne passe pas.
,
Christophe Soustelle, secrétaire départemental du Rassemblement national du Territoire de Belfort.

Municipales : le Rassemblement national a déposé sa liste à Belfort

Le Rassemblement national (RN) et son allié l’UDR ont déposé une liste à Belfort, dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars, confirment les deux formations politiques.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC