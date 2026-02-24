Montbéliard : l’opposition quitte le conseil municipal en pleine séance

« Je crois qu’en douze ans, c’est la première fois que nous allons voter un budget à l’unanimité », déclare, ironique, Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard et candidate pour un nouveau mandat. En l’absence des élus de l’opposition, aucun débat sur ce vote n’a eu lieu. Une absence regrettée par certains adjoints. « Lorsque nous présentons le budget prévisionnel, on a toujours des petits mots sympas pour notre opposition. Mais ils en ont également pour nous et ça permet de créer le débat », explique Alexandre Gauthier, adjoint à la mairie, lors du conseil municipal.

Au fil de la réunion plusieurs adjoints expliquent avoir attendu ce conseil pour pouvoir avoir des explications de l’opposition sur certains points, mais impossible au vu de leur absence, ironise-t-on encore dans les rangs de la majorité. « J’aurais souhaité que l’opposition nous explique ce qu’elle aurait fait de plus pour l’écologie. Entre 2008 et 2014, il n’y a pas grand-chose qui a été fait », glisse, avec sarcasme, Eddie Stampone ; à cette époque la Ville était menée par le socialiste Jacques Helias, majorité à laquelle appartenait Éric Lançon. Du côté de la maire sortante et candidate à sa réélection, le constat est le même : « Si j’avais dû partir à chaque fois que mes prédécesseurs avaient été désagréables, je crois que je serais parti souvent des conseils municipaux. »

Comme attendu, en l’absence d’opposition, le budget 2026 de la Ville de Montbéliard a été voté à l’unanimité. Un vote qui intervient un mois plus tôt que d’habitude en raison des élections municipales.