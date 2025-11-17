Mandeure : deux listes d’opposition de gauche s’allient pour les municipales

La liste « Engagés et Unis pour Mandeure » est issue de l’union des deux groupes d’opposition au conseil municipal issu du scrutin de 2020 : « Écouter, Répondre, Agir » (5 élus) et « Un Nouvel Élan pour Mandeure » (1 élu). Les deux listes étaient classées comme divers gauche par le ministère de l’Intérieur.

« Notre union repose sur une analyse partagée de la situation, une volonté sincère de changement et des valeurs fortes : responsabilité, transparence, efficacité. Ensemble, nous souhaitons construire un projet collectif, ambitieux et réaliste, tourné vers l’avenir. » La liste garantit qu’elle n’est « pas guidés par des ambitions personnelles ou partisanes et nous ne dépendons que d’un seul parti : ce parti, c’est Mandeure ! »