Mandeure : deux listes d’opposition de gauche s’allient pour les municipales

Panneau d'entrée du village de Mandeure, dans le pays de Montbéliard.
Panneau d'entrée du village de Mandeure, dans le pays de Montbéliard. | ©Google street view
En bref

Les deux listes d’opposition de l’actuel conseil municipal de Mandeure s’allient dans le cadre des élections de 2026. Leur bannière : « Engagés et unis pour Mandeure ».

« Depuis bientôt douze ans, notre commune s’enfonce dans un déclin préoccupant. Fermeture de classes, départ des professionnels de santé, affaiblissement du tissu commercial et industriel… » déplore la liste « Engagés et Unis pour Mandeure », qui vient de lancer sa campagne aux élections municipales de 2026. Mais « ce constat n’est pas une fatalité », ajoute leur communiqué. Depuis 2014, le maire de Mandeure est Jean-Pierre Hocquet, qui ne se représente pas en 2026.

Deux listes classées divers gauche

La liste « Engagés et Unis pour Mandeure » est issue de l’union des deux groupes d’opposition au conseil municipal issu du scrutin de 2020 : « Écouter, Répondre, Agir » (5 élus) et « Un Nouvel Élan pour Mandeure » (1 élu). Les deux listes étaient classées comme divers gauche par le ministère de l’Intérieur. 

« Notre union repose sur une analyse partagée de la situation, une volonté sincère de changement et des valeurs fortes : responsabilité, transparence, efficacité. Ensemble, nous souhaitons construire un projet collectif, ambitieux et réaliste, tourné vers l’avenir. » La liste garantit qu’elle n’est « pas guidés par des ambitions personnelles ou partisanes et nous ne dépendons que d’un seul parti : ce parti, c’est Mandeure ! »

