Les sénatoriales, autre enjeu des municipales

Municipales et sénatoriales, quel est le rapport ? Tout est en fait lié au mode d’élection des 348 sénateurs qui siègent au Palais du Luxembourg. Ces parlementaires, représentants des collectivités territoriales, sont élus au scrutin indirect département par département, par un collège de grands électeurs. Parmi ces derniers, 95% sont des… conseillers municipaux. D’où la répercussion quasi-mécanique des élections municipales sur la composition future du Sénat.

Néanmoins, ce jeu de miroir n’est pas immédiat: seuls 178 des 348 sénateurs seront renouvelés en 2026 – ceux des Bouches-du-Rhône ou du Bas-Rhin par exemple, mais aussi du Territoire de Belfort, du Doubs et de Haute-Saône -, quand l’autre moitié des sièges (Île-de-France, Nord…) sera remise en jeu en 2029. L’élection du prochain maire de Marseille ou de Lyon aura donc une conséquence dès 2026 au Sénat. D’éventuels changements de majorité à Paris ou à Lille n’auront d’effet, eux, que trois ans plus tard à la Haute assemblée. Autre enjeu plus personnel, l’actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, élu sénateur de l’Eure en 2020, mais qui n’a jamais siégé, rempilera-t-il ? Il hésite.