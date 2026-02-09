Héricourt : Isabelle Apro, candidate pour Lutte Ouvrière

Lutte Ouvrière présentera une liste aux prochaines élections municipales à Héricourt conduite par Isabelle Apro, sous l’étiquette « Lutte Ouvrière-le camp des travailleurs ».

« Nous nous présentons pour affirmer que le camp des travailleurs, c’est-à-dire le camp de celles et ceux qui font tourner toute la société et qui vivent de leur travail sans exploiter personne, puisse se faire entendre, indique Lutte Ouvrière dans un communiqué. Si les élections municipales ne permettent pas plus que d’autres scrutins de changer la vie des classes populaires, elles donnent l’occasion de s’exprimer. Un bulletin de vote Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs permettra de dire qu’il y en a assez de travailler de plus en plus dur pour des salaires trop faibles, alors que les prix ne cessent de monter ; d’exprimer son opposition à l’évolution réactionnaire de la société, aux divisions semées et entretenues entre travailleurs, entre exploités, selon leurs origines ou leurs statuts ou encore à la marche à la guerre ; qu’il n’y a aucune confiance à accorder aux partis qui se succèdent au pouvoir et se prosternent devant les riches et les capitalistes ; que les travailleurs sont les mieux placés pour diriger eux-mêmes la société. »

« Nous affirmons que tous les travailleurs, français ou étrangers, en activité, privés d’emploi ou retraités, forment une seule et même classe sociale, poursuit le communiqué. Ce camp des travailleurs est la seule force capable de s’opposer aux attaques du patronat et des dirigeants politiques à son service. Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour changer leur sort. Nous appelons les travailleurs à nous soutenir, à se regrouper et faire circuler ces idées parmi leurs proches, leurs voisins, leurs collègues de travail… »

Une réunion publique se tiendra le samedi 14 février à 15 h à la salle des fêtes d’Héricourt.