Éric Lançon : « Je veux être le maire de tous les Montbéliardais »

En 2020, la liste menée par Marie-Noëlle Biguinet avait été réélue dès le 1er tour, enregistrant 54,52 % des suffrages. Quatre listes étaient sur la ligne de départ : une à droite ; une au centre (macroniste) ; une d’union de la gauche ; et une d’extrême gauche. Éric Lançon avait terminé 2e, avec 27,4 % des suffrages exprimés, loin devant le 3e, l’ancien député Denis Sommer (13,88 %).