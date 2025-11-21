PUB
Delle : Sandrine Larcher a lancé sa campagne aux élections municipales

Sandrine Larcher, maire de Delle, en discussion sur les galeries historiques de l'hôtel de ville.
Sandrine Larcher, sur les galeries de l'hôtel de ville, lors de leur inauguration, au printemps 2025. | ©Le Trois – archives

L’actuelle maire de Delle, Sandrine Janiaud Larcher, a lancé officiellement sa campagne aux élections municipales de Delle. Sa liste se nomme : « S’unir pour Delle, agir pour demain. »

Sandrine Larcher est maire de Delle, commune de 5 677 habitants, depuis 2017 ; elle avait succédé à Pierre Oser, après sa démission. Elle avait été élue en mars 2020, dès le 1er tour, avec 57,14 % des suffrages exprimés.

Ce lundi 17 novembre, elle a lancé sa campagne pour les élections de 2026, où elles se représentent. Deux autres listes sont connues : la première est menée par Frédéric Rousse, du parti Les Républicains, déjà candidat en 2020 ; l’autre par est menée par Doriane Nicol, pour le Rassemblement national.

Sandrine Larcher au comité directeur de l'AMF

« Notre programme déclinera des propositions concrètes concenant la jeunesse, la santé, le pouvoir d’achat, la transition écologique, le cadre de vie, la tranquillité des habitants », indique la candidate, dans une lettre adressée aux habitants. Des projets sont d’ors et déjà lancés : restauration de la maison à Tourelle, dans le cœur de Delle ; cosntruction d’une nouvelle gendarmerie ; construction d’un Ehpad sur la friche Charpiot ; mise en place d’un centre social ; lancement du quartier des Hauts de l’Allaine.

Sandrine Janiaud Larcher est membre du comité directeur de l’association des maires de France.

Nos derniers articles

Quatrecomédiens de la troupe En Compagnie de Leroy sur scène

Belfort : En Compagnie de Leroy propose du théâtre en totale improvisation

L'improvisation est la spécialité de la troupe En Compagnie de Leroy. Ce samedi 22 novembre, les comédiens proposeront aux spectateurs d’explorer le thème « rêves d’enfance » au centre social et culturel de la Pépinière à Belfort.
,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Julien Masson, contre le Stade Briochin, en août 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avant d’accueillir Dijon

L’ambiance va être chaude au stade Bonal pour le derby entre le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) et le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO), ce vendredi 21 novembre. Un match à suivre le trois.info
Jean-François Humbert a été président de la Région Franche-Comté de 1998 à 2004.

Jean-François Humbert, ancien président de la Région Franche-Comté, est décédé

Un communiqué de Jérôme Durain, président de la Région, annonce ce jeudi le décès de Jean-François Humbert, président de la Région Franche-Comté de 1986 à 2010.

