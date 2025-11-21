Delle : Sandrine Larcher a lancé sa campagne aux élections municipales

Sandrine Larcher est maire de Delle, commune de 5 677 habitants, depuis 2017 ; elle avait succédé à Pierre Oser, après sa démission. Elle avait été élue en mars 2020, dès le 1er tour, avec 57,14 % des suffrages exprimés.
Ce lundi 17 novembre, elle a lancé sa campagne pour les élections de 2026, où elles se représentent. Deux autres listes sont connues : la première est menée par Frédéric Rousse, du parti Les Républicains, déjà candidat en 2020 ; l’autre par est menée par Doriane Nicol, pour le Rassemblement national.
Sandrine Larcher au comité directeur de l'AMF
« Notre programme déclinera des propositions concrètes concenant la jeunesse, la santé, le pouvoir d’achat, la transition écologique, le cadre de vie, la tranquillité des habitants », indique la candidate, dans une lettre adressée aux habitants. Des projets sont d’ors et déjà lancés : restauration de la maison à Tourelle, dans le cœur de Delle ; cosntruction d’une nouvelle gendarmerie ; construction d’un Ehpad sur la friche Charpiot ; mise en place d’un centre social ; lancement du quartier des Hauts de l’Allaine.
Sandrine Janiaud Larcher est membre du comité directeur de l’association des maires de France.