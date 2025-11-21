Delle : Sandrine Larcher a lancé sa campagne aux élections municipales

Sandrine Larcher est maire de Delle, commune de 5 677 habitants, depuis 2017 ; elle avait succédé à Pierre Oser, après sa démission. Elle avait été élue en mars 2020, dès le 1er tour, avec 57,14 % des suffrages exprimés.

Ce lundi 17 novembre, elle a lancé sa campagne pour les élections de 2026, où elles se représentent. Deux autres listes sont connues : la première est menée par Frédéric Rousse, du parti Les Républicains, déjà candidat en 2020 ; l’autre par est menée par Doriane Nicol, pour le Rassemblement national.