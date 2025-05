Delle : les galeries historiques de l’hôtel de ville restaurées

Il était 21 h 41, ce samedi 22 février 2003. Jacques Chirac est président de la République. Et Dominique de Villepin a prononcé son célèbre discours au siège des Nations-Unies, à New York, où il expose son opposition à une intervention militaire en Irak, quelques jours auparavant. Dans l’Est de la France, la terre tremble. Un séisme de magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter secoue le quart nord-est de l’Hexagone. L’épicentre se situe à proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Il ne fait pas de victimes, ni de dégâts importants. Mais il fragilise de nombreux édifices, dont les galeries historiques de la maison Lourdel, à Delle, qui abrite la mairie.

Cette bâtisse d’exception, qui accueille aujourd’hui l’hôtel de ville, a été construite au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, une galerie extérieure en bois est aménagée, « en direction du tertre du château », rappelle sa notice des Monuments historiques. Le séisme a fortement endommagé l’ensemble. « Cela a fortement impacté les galeries dont les structures se sont déboîtées et ont dû être étayées », détaille la présentation du projet par la fondation du patrimoine. Le mur en pierre qui soutient la galerie menaçait aussi de s’effondrer, fragilisant la structure globale de la maison Lourdel. « Si on ne le faisait pas, ça fragilisait le bâtiment de la mairie », explique Sandrine Larcher, la maire de Delle. Si des étais ont été installés rapidement après 2003, il y avait urgence d’intervenir pour reconstruire le mur du rempart et restaurer les galeries.