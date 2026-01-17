Christophe Grudler se présente sans étiquette aux municipales de Belfort

Christophe Grudler ne communique pas encore son programme, mais précise qu’il s’inspire des huit semaines de consultations qu’il a effectuées dans les quartiers de Belfort. Des grandes lignes se tracent déjà : attirer les investisseurs, les jeunes et les familles. Mais surtout la création d’une métropole nord Franche-Comté. « Belfort, Montbéliard, Héricourt ensemble dans une compétition mondiale. » Il l’assure, cela passera par des équilibres à trouver et des négociations pour que personne ne soit lésé. Concernant la liste, les 43 personnes plus les deux remplaçants sont déjà trouvés, affirme-t-il. Pourtant, Christophe Grudler assure : « Tout nouveau soutien est le bienvenu. »