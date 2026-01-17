,

Christophe Grudler se présente sans étiquette aux municipales de Belfort

Christophe Grudler devant la mairie de Belfort.
Christophe Grudler officialise sa candidature aux élections municipales de Belfort. | ©Le Trois – Jade Belleville
En bref

Après huit semaines de consultations dans les quartiers de Belfort, Christophe Grudler, député européen Modem et conseiller municipal, annonce sa candidature aux élections municipales de Belfort. Il a fait l’annonce ce vendredi 16 janvier à plus de deux mois du scrutin.

« J’ai décidé de conduire une liste à l’élection municipale de Belfort ». Ce vendredi 16 janvier, Christophe Grudler a confirmé sa candidature aux municipales de mars prochain (lire notre article) sous le slogan « Un avenir pour Belfort ». Conseiller municipal dans le groupe « Belfort autrement », député européen du Modem et trésorier national du parti, c’est cependant sans étiquette qu’il brigue un mandat à la mairie. « C’est vraiment une liste de rassemblements au-delà des étiquettes politiques »

Un programme à venir

Christophe Grudler ne communique pas encore son programme, mais précise qu’il s’inspire des huit semaines de consultations qu’il a effectuées dans les quartiers de Belfort. Des grandes lignes se tracent déjà : attirer les investisseurs, les jeunes et les familles. Mais surtout la création d’une métropole nord Franche-Comté. « Belfort, Montbéliard, Héricourt ensemble dans une compétition mondiale. » Il l’assure, cela passera par des équilibres à trouver et des négociations pour que personne ne soit lésé. Concernant la liste, les 43 personnes plus les deux remplaçants sont déjà trouvés, affirme-t-il. Pourtant, Christophe Grudler assure : « Tout nouveau soutien est le bienvenu. »

Nos derniers articles

, ,
Vue aérienne du ballon d'Alsace, sous la neige.

La gestion du Ballon d’Alsace par le Smiba dans le viseur d’Éric Oternaud, élu régional

Dans une lettre datant du 8 janvier, l’élu régional du groupe écologiste et solidaire, Éric Oternaud, dénonce la gestion du Ballon d'Alsace par le Syndicat Mixte Intercommunal du Ballon d’Alsace (Smiba). Dans son viseur, un manque de transition vers un tourisme durable et de quatre saisons.
,
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025.

[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux contre Châteauroux

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille au stade Bonal, ce vendredi 16 janvier, La Bérichonne Châteauroux, dans le cadre de la 17e journée du championnat de National. Elle clôture la phase aller.
La neige est de retour sur le massif du Ballon d'Alsace. | archives © Le Trois P.-Y.R.

Ski : le Ballon d’Alsace et La Planche-des-Belles-Filles ouverts ce week-end

Les pistes de ski alpin et de ski de fond des stations de ski du Ballon d’Alsace et de La Planche-des-Belles-Filles seront ouvertes ce week-end des 17 et 18 janvier.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC