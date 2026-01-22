Belfort : « Le mandat de maire est le plus beau des mandats », selon Damien Meslot

Ça, c’est une autre histoire. Il y a des gens qui se sont déjà partagé les postes. Moi, je vais une élection après l’autre. Pour le moment, je me présente au suffrage des Belfortains. Si les Belfortains me réélisent, je regarderai ce que je fais. Mais pour le moment, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a une élection municipale, je suis candidat à l’élection municipale. Si je suis réélu, je rencontrerai les autres maires réélus ou élus et nous discuterons ensemble à ce moment-là de ce qu’il faut pour l’agglomération. Mais pour le moment, je suis un candidat à la mairie de Belfort et nous verrons après les élections. J’ai vu qu’il y avait des partis qui discutaient dans les arrière-boutiques pour faire des arrangements, de la carpe et du lapin, des partis qui n’avaient rien en commun qui voulaient s’allier pour… Moi, il n’y aura pas de ça. Je suis candidat aux élections municipales. Si je suis élu, je dirai ce que je fais et je discuterai avec mes autres collègues maires.