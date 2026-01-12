,

Bavilliers : Eric Koeberlé candidat pour un troisième mandat

Eric Koeberlé, candidat à sa succession pour les municipales de mars 2026.
Eric Koeberlé, candidat à sa succession pour les municipales de mars 2026. [ DR

L'actuel maire de Bavilliers annonce dans un communiqué de presse sa candidature pour les municipales de mars 2026.

Eric Koeberlé a été élu pour la première fois maire de Bavilliers en 2014, sous l’étiquette MoDem. Il a quitté ce parti en 2015, alors qu’il était maire de sa commune et vice-président du conseil départemental. Il a été réélu de justesse en mars 2020, avec 11 voix d’avance. Aujourd’hui, Eric Koeberlé annonce être candidat à sa propre succession lors des prochaines élections municipales, en mars 2026. « Depuis 2014, avec mon équipe, nous nous sommes pleinement mobilisés pour améliorer votre cadre de vie. Bavilliers a beaucoup changé, et cette transformation est le fruit d’une politique volontariste que nous menons avec détermination, argumente Eric Koeberlé dans un communiqué. Ensemble, nous avons réalisé des projets qui ont embelli notre ville et renforcé notre communauté. Demain, je souhaite poursuivre le travail engagé, en garantissant la stabilité qui permet à Bavilliers de progresser sereinement. Nous avons une vision et une ambition pour notre ville. C’est pourquoi j’ai décidé d’être candidat pour un nouveau mandat lors des élections municipales de mars 2026. Bavilliers, j’y vis, j’y habite, et j’y suis profondément attaché. Je me battrai toujours pour notre ville et pour chacun d’entre vous. Être maire est un défi de chaque instant. Grâce à votre soutien, je me lève chaque jour avec enthousiasme pour Bavilliers et pour les Bavilliérois. »
Eric Koeberlé présentera son équipe et son programme ultérieurement.

