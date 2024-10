Un projet de corridor Rhin-Rhône pour décarboner 2 000 camions par jour d’ici 2030

« Il faut un projet global, afin d’accompagner les acteurs vers le choix des solutions, négocier des coûts qui permettent de se rapprocher du diesel en termes [de coûts d’investissement et d’exploitation] et chercher toute la compétence financière au niveau de l’État et de la Région pour s’approcher de ce point d’équilibre », argumente Thierry Tournier. Des projets de mutualisation seront aussi étudiés, notamment autour de la maintenance.

Côté hydrogène, l’idée est aussi de déterminer la quantité qui serait nécessaire pour un tel déploiement, afin de donner de la visibilité à la filière et d’envisager l’approvisionnement, soit en produisant localement, soit en l’important. Un camion a besoin de 9 kilos d’hydrogène, en moyenne, pour effectuer 100 kilomètres. Pour une tournée de 400 kilomètres, ce sont donc 40 kilos dont il a besoin ; en déployant 1 000 camions, on ouvre un besoin de 40 tonnes d’hydrogène par jour, en Bourgogne-Franche-Comté. L’idée est aussi de se rapprocher des industries de la filière hydrogène, pour réfléchir au verdissement de leurs flux entrants (matières) et sortants (expéditions) de l’usine, ouvrant mécaniquement des besoins. Cela doit alimenter la filière hydrogène, mais aussi la filière des transports, qui sera plus sollicitée avec un renforcement de l’industrialisation du territoire.

En encourageant ce « projet structurant », pour reprendre les termes de Thierry Tournier, le Pôle Véhicule du Futur veut engager un cercle vertueux. Une association de préfiguration sera créée à l’automne pour porter cette ambition. Elle permettra de rassembler les filières du transport et de la logistique, de l’hydrogène, les collectivités, mais aussi les gestionnaires d’infrastructures (APRR), ou encore les acteurs du ferroviaire ou du transport fluvial.

Le programme doit permettre de définir des schémas directeurs. Le corridor est un projet d’accompagnement. « Nous ne pouvons pas simplement montrer le potentiel et compter ensuite sur chacune de ces entreprises pour avoir un déploiement massif de solutions », met en garde le président du pôle de compétitivité. Ensuite, les chefs d’entreprise opteront pour une solution ou pour une autre, en fonction de leurs contraintes, besoins et désirs.

Des dispositifs peuvent même être créés, ensuite, pour construire des subventions qui valoriseraient les kilomètres parcourus avec un véhicule décarboné, « permettant de compenser les surcoûts », envisage Thierry Tournier. Ce serait « incitatif ». Avant d’en discuter, il faut créer le projet, puis le présenter aux collectivités et à l’État pour réfléchir aux manières de le financer et de le promouvoir. C’est un projet clé en main.