Thierry Tournier : « Nous avons besoin d’une montée en puissance des projets»

Ce projet vient de l’ambition de cette région de développer l’hydrogène. Cela passe par le soutien à la recherche et l’accompagnement des implantations industrielles. Mais cela passe également par l’accélération des usages. La région est pertinente en termes de décarbonation des transports de marchandises, parce qu’il y a des flux régionaux, nationaux et internationaux entre le bassin du Rhin et le bassin du Rhône. Sur cet axe, environ 90 % du transport de marchandises se fait par la route. Au niveau de la Région, on a par ailleurs l’ambition de décarboner le secteur du transport de marchandises en réduisant de 15,9 %, à horizon 2030, les émissions de gaz à effet de serre des camions qui la traversent, par rapport à 2019 (la Région a défini une feuille de route de la décarbonation, lors de la COP régionale, NDLR). Nous avons toutes les composantes pour que l’on ait un déploiement massif de technologies hydrogène pour la mobilité lourde et intensive. Bien évidemment, d’autres solutions [seront déployées] telles que les batteries, pour des camions dont on a le temps de la recharge ou des camions dont les parcours sont inférieurs à 400 km. Mais pour que ça puisse être une réalité, il faut un accompagnement. Ces poids lourds [appartiennent à des entreprises] dont environ 70 % sont des TPE ou des PME. Nous ne pouvons pas simplement montrer le potentiel et compter ensuite sur chacune de ces entreprises pour avoir un déploiement massif de solutions. L’ambition, c’est décarboner l’équivalent de 2 000 camions par jour (d’ici 2030, NDLR). On va travailler sur le report modal, ferroviaire et fluvial, pour les flux massifiables, et sur le verdissement des flottes de camions pour les flux qui ne pourront pas en bénéficier. Il faut un projet global, afin d’accompagner les acteurs vers le choix des solutions, négocier des coûts qui permettent de se rapprocher du diesel en termes [de coûts d’investissement et d’exploitation] et chercher toute la compétence financière au niveau de l’État et de la Région pour s’approcher de ce point d’équilibre. Il y a également besoin de mutualiser [des infrastructures] et de la maintenance. Nous proposons de bénéficier d’un projet clé en main