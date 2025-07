Symbio : Michelin provisionne 140 millions d’euros après le retrait de Stellantis

« Ça nous impacte sur la montée en cadence de l’usine », a commenté jeudi le directeur général d’OPmobility, Laurent Favre, à l’occasion de la publication des résultats semestriels du groupe. L’équipementier est « en négociation avec Stellantis » pour des dédommagements mais il livre aussi des réservoirs en plus petits volumes pour des trains et des poids lourds, ainsi que pour BMW à partir de 2028. Stellantis a évalué à 700 millions d’euros le coût de la fin de ce programme dans l’hydrogène, qui devait le placer dans la course avec Toyota et Hyundai, notamment, alors que Renault a aussi fait évaporer son programme dans l’hydrogène.