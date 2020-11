Rougeot énergie parraine les formations hydrogène de l’université de Franche-Comté

L’université de Franche-Comté et Rougeot énergie viennent de signer une convention de partenariat, « visant à renforcer leur collaboration en matière de formation et de recrutement des étudiants du cursus master en ingénierie spécialisé en hydrogène-énergie et efficacité́ énergétique », informe l’industriel dans un communiqué de presse commun avec l’université de Franche-Comté. L’industriel parrainera les promotions 2019 et 2020 du cursus master en ingénierie spécialisé en hydrogène-énergie et efficacité énergétique (CMI H3E), créé en 2013. « Ce diplôme forme en cinq ans, des ingénieurs de pointe, en production et gestion de l’énergie avec un focus sur l’hydrogène, vecteur énergétique d’avenir. À terme, ce parcours d’excellence vise à diplômer une quinzaine d’étudiants par an », note le communiqué.