Montbéliard : le forum hydrogène s’ouvre au sponsoring

« On ouvre au sponsoring le forum hydrogène », indique Thierry Tournier, président du pôle véhicule du futur, organisateur du Forum Hydrogen business for climate, programmé les 1er et 2 octobre 2024, à l’Axone, à Montbéliard. C’est la 4e édition sous ce format. . Et ce sponsoring n’est pas ouvert qu’aux industriels de la filière prévient-il. « Nous ouvrons les portes de l’hydrogène aux autres entreprises », indique-t-il, listant, à titre d’exemples, l’hôtellerie, la restauration, ou encore l’univers des assurances. C’est l’occasion de « de s’afficher auprès de cette filière », note le président. « Nous sommes de plus en plus sollicités », confirme-t-il. De nombreuses entreprises souhaitent comprendre cette filière et prendre part à cette « aventure ». « Ils ont compris qu’il se passe quelque chose », analyse Thierry Tournier.

La construction d’usines (McPhy, Forvia, Inocel), l’ouverture de la station hydrogène de Danjoutin, la circulation de bus hydrogène dans l’agglomération belfortaine suscitent curiosité et intérêt. Avec la station, on produit localement la molécule d’hydrogène. C’est une révolution en termes énergétique. Le club hydrogène régional, porté par le pôle, compte 77 membres. « Nous avons réussi à intéresser », se réjouit Thierry Tournier. « Les acteurs économiques [doivent] comprendre que la filière hydrogène leur tend la main », résume-t-il. C’est l’occasion, poursuit-il, de « bénéficier du rayonnement du monde hydrogène ». Le forum, lui, diversifie aussi ses ressources, alors que c’est un « outil » précieux pour continuer de « mailler l’écosystème et accompagner les projets ».