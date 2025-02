« L’hydrogène est une opportunité pour l’industrie automobile française »

Il faut qu’elle puisse prouver de la faisabilité et de la robustesse de ses technologies. N’oublions pas que nous demandons à la mobilité hydrogène de faire en quatre ans ce que la mobilité électrique a fait en 15 ou 20 ans ; et cette dernière n’a un déploiement d’envergure que depuis cinq ans. Aujourd’hui, nous nous apercevons que la mobilité hydrogène sera dédiée aux poids lourds et la mobilité urbaine ; la batterie n’aime pas que l’on arrête et redémarre constamment le véhicule, comme une benne à ordures ou un véhicule de distribution par exemple. Les véhicules particuliers sont aussi moins concernés.