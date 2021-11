Le Belfortain Daniel Hissel a reçu la médaille de l’innovation

Ce jeudi, Daniel Hissel, professeur des universités, chercheur à l’institut FEMTO-ST, a reçu la médaille de l’innovation du centre national de la recherche scientifique (CNRS), lors d’une cérémonie. Il est vice-président en charge du partenariat socio-économique et de l’innovation de l’université de Franche-Comté Daniel Hissel avait appris la remise de cette médaille, l’une des plus hautes distinctions scientifiques en France, en juillet 2020 (notre article à l’époque). « Cette distinction témoigne du fort potentiel de ses travaux de recherche qui ont conduit à la création de la start-up H2SYS – pour des piles à hydrogène plus performantes – contribuant ainsi à la diffusion de l’innovation dans le tissu économique », rappelle l’université de Franche-Comté. « Daniel Hissel diagnostique en temps réel les piles à hydrogène afin d’en augmenter les performances et d’allonger leur durée de vie, grâce à des approches couplées matériel-logiciel. Il conçoit également des algorithmes pour optimiser les systèmes hybrides électriques en vue d’augmenter leur efficience énergétique », ajoute le communiqué. Cette médaille récompense aussi un pari scientifique opéré à la fin des années 1990, dans le nord Franche-Comté, avec un zoom sur les piles à combustible.