Inocel valide un financement de 64 millions d’euros pour se développer

Inocel valide un financement de 64 millions d’euros, composé de capitaux propres, de dettes et de subventions, permettant d’accompagner ce développement, notamment « l’industrialisation de son produit », indique l’entreprise. Cela va permettre également de livrer les pré-séries, de mettre en service la ligne de fabrication de Belfort, « d’internaliser ses outils de test », d’accélérer son développement commercial et de monter en cadence la production en 2025. En 2023, la société revendiquait déjà plus d’un milliard d’euros de promesses d’achats.