Inocel s’associe à un prestigieux tournoi de golf

Inocel fournit un générateur électrique, doté d’une pile à hydrogène, à l’Alfred Dunhill Links Championship, tournoi de golf du circuit professionnel. Il se déroule en Écosse et fait partie du Rolex Series. « Le générateur a été utilisée pour remplacer les générateurs diesel par des solutions zéro émission dans certaines zones de l’infrastructure du tournoi, notamment la restauration et le centre des médias », indique Inocel, dans un communiqué de presse.

Le générateur emporte de l’hydrogène. Celle-ci est transformée en électricité par l’intermédiaire d’une pile à combustible (ou pile à hydrogène) ; la technologie développée par Inocel consiste à fournir une pile à combustible de forte puissance. Cela permet de « fournir une solution énergétique propre, fiable et évolutive pour les principales opérations sur site », indique l’industriel. Autres avantages de ce système : il est silencieux, contrairement à un groupe électrogène thermique ; et il est modulaire. « Avec des puissances allant de quelques kVA à plusieurs MW, le GEN-Z (le nom du générateur, NDLR) est conçu pour répondre aux exigences critiques de l’alimentation hors réseau et des applications de secours », replace Inocel.