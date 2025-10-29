Inocel s’associe à un prestigieux tournoi de golf

Inocel fournit un générateur électrique, doté d’une pile à hydrogène, à l’Alfred Dunhill Links Championship, tournoi de golf du circuit professionnel. Il se déroule en Écosse et fait partie du Rolex Series. « Le générateur a été utilisée pour remplacer les générateurs diesel par des solutions zéro émission dans certaines zones de l’infrastructure du tournoi, notamment la restauration et le centre des médias », indique Inocel, dans un communiqué de presse.
Le générateur emporte de l’hydrogène. Celle-ci est transformée en électricité par l’intermédiaire d’une pile à combustible (ou pile à hydrogène) ; la technologie développée par Inocel consiste à fournir une pile à combustible de forte puissance. Cela permet de « fournir une solution énergétique propre, fiable et évolutive pour les principales opérations sur site », indique l’industriel. Autres avantages de ce système : il est silencieux, contrairement à un groupe électrogène thermique ; et il est modulaire. « Avec des puissances allant de quelques kVA à plusieurs MW, le GEN-Z (le nom du générateur, NDLR) est conçu pour répondre aux exigences critiques de l’alimentation hors réseau et des applications de secours », replace Inocel.
L’usine d’Inocel de Belfort tourne depuis le printemps 2025
Cette expérience renforce la stratégie d’Inocel indique l’entreprise. Elle vise à « étendre les déploiements sur différents sites d’événements, en optimisant les performances en fonctionnement, la modularité et la logistique hydrogène afin de répondre aux besoins spécifiques de divers environnements événementiels », commente Jules Billiet, directeur général de l’entreprise. « Cette première collaboration avec Inocel représente une étape importante vers l’intégration de solutions énergétiques basées sur l’hydrogène dans les opérations du tournoi », salue Roger Kelly, directeur presse de l’Alfred Dunhill Links Championship.
Au printemps, l’entreprise a lancé la production de son usine de Belfort (lire notre article) ; une ligne de production de piles à combustible est en fonctionnement. Elle conçoit, développe et commercialise des générateurs modulaires à hydrogène. Elle vise notamment le secteur stationnaire, puis prochainement, le secteur maritime. Inocel propose aussi une solution globale intégrant études d’infrastructure, installation, maintenance et approvisionnement. Pour répondre à ce défi, l’entreprise s’est notamment associée à Equans et Ortec.
En 2030, Inocel envisage de produire 30 000 systèmes par an, à Belfort. La société compte 80 salariés, dont 20% des effectifs sont aujourd’hui à Belfort. Aux tournants de la décennie, 700 personnes pourraient travailler dans cette usine.