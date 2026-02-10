Forvia : des changements à la direction hydrogène qui interpellent

« Cette décision soulève de réelles interrogations pour les activités Clean Mobility et plus particulièrement concernant la stratégie de l’entreprise Faurecia Hydrogen Solutions France », interpelle la CFE-CGC de Forvia, par la voix de Christophe Husson, basé sur le site de Bavans. Il regrette surtout que les instances de représentation salariale n’aient pas été associées ni prévenues de ces décisions. « Cette absence de consultation et d’information préalable ne peut qu’accentuer le sentiment d’un dialogue social galvaudé », critique-t-il dans un communiqué.

De poursuivre : « Lesdites activités traversent actuellement une période d’incertitude stratégique et opérationnelle forte, marquée par des repositionnements, des projets en cours de redéfinition et une visibilité encore limitée du marché automobile dans sa globalité. » Le départ de Yves Dumoulin inquiète particulièrement. « On perd un expert », regrette Christophe Husson. « Nous avons besoin de réponses claires sur la stratégie hydrogène et clean mobility », ajoute le leader syndical.

En interne, on évoque un « hasard de calendrier ». Et l’ambition reste la même quant à l’hydrogène, qui est confrontée simplement à un décalage du marché. La décision difficile subie par Forvia a été celle du retrait de Stellantis de cette technologie, en 2025 (lire notre article). Et pourtant, Forvia n’a pas lâché la filière hydrogène souffle-t-on au Trois pour rassurer quant à ces nominations.