Forvia dans le rouge avec une perte de 269 millions d’euros au 1er semestre

Au premier semestre, les prises de commandes ont atteint 14 milliards d’euros, en légère baisse sur un an, à cause du report d’appels d’offres, « notamment en Amérique du Nord dans le contexte des nouveaux droits de douane imposés par l’administration américaine ». Mais Olivier Durand attend « une amélioration sur le deuxième semestre ». L’accord annoncé dimanche par les États-Unis et l’Union européenne sur des droits de douane à 15% « a deux avantages », a commenté le directeur financier de Forvia. « Ces droits de douane (sont) inférieurs à ce qui est exercé depuis quelques mois par l’administration américaine » et « si ça permet de réduire la volatilité, l’incertitude, c’est meilleur pour l’ensemble des acteurs économiques », a-t-il estimé.