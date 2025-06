Christophe Husson : « L’industrie a été sacrifiée au niveau européen »

« L’industrie a été sacrifiée au niveau européen. » Le constat de Christophe Husson, délégué syndical CFE-CGC chez l’équipementier automobile Forvia, est sans appel. Les décisions politiques conduisent l’industrie européenne, française et automobiles en particulier dans le mur, se désespère le représentant du personnel. Si décarboner la mobilité est un objectif noble, aucune ambition industrielle n’a été construite autour. « Les acteurs publics considèrent l’économie comme un marché alors qu’il faut la considérer comme un moyen d’accroître notre puissance industrielle territoriale », estime Christophe Husson.

Localement, son constat n’est pas mieux. « On voit des territoires et des élus qui travaillent en silos. Il n’y a pas de cohésion sur l’industrie et on manque d’agilité », critique-t-il également. Il regrette, par exemple, le peu de mobilisation politique autour de la stratégie nationale hydrogène, exceptée celle du conseil régional glisse-t-il. La mobilité hydrogène a été sauvé in extremis. Et timidement. Du bout des doigts. « Pour Forvia, par exemple, c’était un formidable opportunité d’innovation et de reconversion, mais il n’y a pas eu d’impulsion politique », analyse-t-il, évoquant un pivot de l’industriel vers l’hydrogène stationnaire qui redemande du développement. « Les politiques doivent plus défendre notre mobilité décarbonée, insiste Christophe Husson. On ne peut pas aller au charbon tout seul. »