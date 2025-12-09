Belfort : Mincatec Energy, c’est solide

Les pièces du puzzle se mettent en place petit à petit, sereinement. « Nous respectons notre plan », glisse, avec le sourire, Yann Genninasca, président-directeur général de Mincatec Energy, une société qui produit des réservoirs de stockage d’hydrogène basse pression en hydrures métalliques. Ce que l’on appelle communément du stockage solide. Le dirigeant est confiant dans sa technologie et sur les opportunités. Mais il a aussi suffisamment d’expérience pour savoir que l’industrie ne se décrète pas en six mois.

En 2024, la société a réussi une levée de fonds lui permettant de lancer l’industrialisation de sa solution. Elle a aussi été lauréate du dispositif « Première usine », permettant d’accompagner l’installation de son unité de production. L’atelier de 1 500 m2, installé au cœur des usines de Belfort, côtoie Alstom ou encore Arabelle Solutions. L’usine prend forme. Les machines de la ligne de production sont en cours de réception, en cet automne 2025.

Comment fonctionne un réservoir de stockage solide ? L’hydrogène est inséré dans le réservoir à la pression de l’électrolyseur, entre 30 et 50 bars. L’opération génère alors une réaction exothermique ; la poudre absorbe l’hydrogène. La manière dont est disposée la poudre dans les différentes parties du réservoir est protégée par un brevet. Avantage: il n’y a pas de compresseur ou de surpresseur. Le rendement en est donc accru et le besoin énergétique pour le stockage et la distribution en est réduit. Mincatec Energy revendique surtout une indépendance européenne sur les matériaux du réservoir et la poudre n’est pas non plus composée de terres rares.