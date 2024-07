Automobile : premier semestre difficile pour l’équipementier Forvia

Le bénéfice net a, lui, chuté à 5 millions d’euros, contre 28 millions d’euros au premier semestre 2023, grevé par les taux d’intérêt et “des surcoûts exceptionnels”. Le groupe a cependant amélioré sa marge opérationnelle, à 5,2% du chiffre d’affaires, et ses flux de trésorerie nets (cash-flow net), qui atteignent 201 millions d’euros (+16,3% sur un an). “L’environnement automobile a été caractérisé par une production automobile quasiment stable sur un an et par un ralentissement du rythme de l’électrification en Europe”, a expliqué le directeur général de Forvia, Patrick Koller, dans un communiqué, évoquant aussi “la persistance de taux d’intérêt élevés et des taux de change défavorables”.