Après un forage prometteur en France, la Belgique mise sur l’hydrogène naturel

« Un pari ». Après un forage prometteur dans l’est de la France, la Belgique a annoncé mobiliser des moyens pour sonder ses sols, à la recherche d’hydrogène naturel, une potentielle source d’énergie décarbonée.

Le gouvernement belge a accepté lors du dernier conseil des ministres de débloquer 1,5 million d’euros pour lancer un programme national d’exploration, avec une première évaluation attendue dans les deux ans. Des fonds européens pourraient également financer ce projet, selon les autorités belges.

« Il y a dix mois, on me parlait d’hydrogène blanc (naturel) comme d’une chimère. Aujourd’hui, c’est une opportunité stratégique que nous devons explorer avec prudence, certes, mais aussi méthode et ambition », revendique le ministre Jean-Luc Crucke, chargé de la mobilité et du climat.