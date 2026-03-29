L’hydrogène naturel dissous, aussi appelé hydrogène blanc ou natif, est présent naturellement dans les eaux souterraines du bassin lorrain, selon des chercheurs qui ont découvert il y a trois ans ce qui pourrait être « la plus grosse réserve d’hydrogène naturel au monde », selon eux.

Cette présence a été « confirmée sur de nombreux intervalles, dans la continuité de la découverte réalisée à Folschviller », à six kilomètres de là, en 2023, a salué la FDE.

En prélevant 58 échantillons au cours du forage, l’entreprise a pu localiser « plusieurs zones de présence d’hydrogène naturel et (acquérir) un ensemble complet de données géologiques, afin de mieux comprendre les mécanismes de formation et de migration de cette énergie bas carbone ».

Désormais, des travaux scientifiques avec l’appui du laboratoire GeoRessources de l’Université de Lorraine et du CNRS, doivent se poursuivre dans le cadre du projet baptisé Regalor II (pour Ressources gazières de Lorraine).