Allenjoie : la technologie de Gen-Hy séduit la Chine

« Les tests ont démontré des performances sans précédent pour des électrolyseurs AEM sans matériaux rares, validant ainsi la promesse de haut rendement de la technologie de Gen-Hy », indique l’entreprise dans sa communication. Qui détaille ensuite, les trois conclusions clés de ces tests : « Lorsque l’électrolyseur fonctionne à une densité de courant de 0,3 A/cm2, la tension est de 1,58 V, ce qui permet d’atteindre un rendement de 93,7 %. A 0,7 A/cm2 et 1,77 V, le rendement peut atteindre 83,6 %. Enfin à 1 A/cm2 et 1,89 V, le rendement peut atteindre 78,3 %. » Les tests confirment que la membrane « présente les valeurs de perméabilité à l’hydrogène (cross-over) les plus faibles jamais enregistrées dans toutes les conditions de fonctionnement », se réjouit encore Gen-hy. La membrane « est exceptionnellement efficace pour séparer les gaz, ce qui rend l’électrolyseur plus sûr à utiliser ».

Ces résultats suscitent de l’intérêt, en Chine, pour la technologie, notamment d’entreprises d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques). La technologie AEM semble « parfaitement adaptée à leurs besoins », observe Gen-Hy. Dès que l’usine d’Allenjoie sera opérationnelle, au 1er trimestre 2026, Gen-hy ciblera le marché chinois pour lancer la commercialisation.

Gen-Hy maîtrise la technologie de fabrication de ses électrolyseurs AEM de A à Z, incluant notamment la fabrication de ses membranes AEM avec dépôts catalytiques, sans métaux rares. Une technologie brevetée.