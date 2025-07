GE Vernova relève ses prévisions après un meilleur 2nd trimestre

Selon un communiqué publié mercredi, l’entreprise a dégagé un chiffre d’affaires de 9,1 milliards de dollars d’avril à fin juin (+11%), selon un communiqué. C’est largement supérieur au consensus des analystes interrogés par Bloomberg. Sur cette période, les commandes ont atteint 12,4 milliards de dollars (+4% de croissance organique sur un an), dopées par la branche Power (énergie hydraulique, nucléaire, gaz, vapeur), tandis qu’à l’inverse les divisions éolien et électrification ont vu les commandes reculer.

Sur cette période, le bénéfice net s’affiche à 492 millions de dollars contre 1,3 milliard un an auparavant, au moment de la séparation du groupe GE en plusieurs entités. Rapporté par action, il a atteint 1,86 dollar, largement supérieur aux attentes. « GE Vernova a connu un deuxième trimestre productif, nous positionnant bien pour continuer à accélérer notre croissance et l’expansion de nos marges. Nous avons augmenté notre carnet de commandes de plus de 5 milliards de dollars et accru notre carnet d’équipements gaziers » a fait valoir Scott Strazik, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.